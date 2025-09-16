„Mir hat das Industrie-Bier einfach nicht mehr geschmeckt“: Dieses Glauchauer Paar braut jetzt selbst

Aus einer Schnapsidee wurde ein kreativer Nebenerwerb: Sascha und Raphael Merten aus Glauchau betreiben eine eigene kleine Brauerei und tüfteln an verschiedenen Biersorten.

Was soll man machen, wenn einem das Bier nicht mehr schmeckt? Ein Zustand, den sich der ein oder andere vielleicht nicht vorstellen kann, aber bei Sascha Merten war es vor ein paar Jahren so weit. „Mir hat das Industrie-Bier einfach nicht mehr geschmeckt“, erinnert er sich. Also, was sollte er tun? Die Sorte wechseln? Gänzlich auf Bier...