Wohnungssanierung in Glauchau geht nur mit Kredit

In der Wohnanlage an der Wettiner Straße sollen die Sanierungsarbeiten fortgesetzt werden. Doch dafür muss die Wohnungsgesellschaft viel Geld besorgen.

Die Wohnanlage Wettiner Straße 21 bis 46 in Glauchau ist in den 1930er-Jahren gebaut worden. Der gesamte Komplex, der bis an die Pestalozzistraße hinaufreicht, steht unter Denkmalschutz. Die Stadtbau und Wohnungsverwaltung GmbH, ein Tochterunternehmen der Stadt Glauchau, hat die erste Etappe der Sanierung in dieser Wohnanlage abgeschlossen und...