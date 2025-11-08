Callenberg: Warum ist dieser abgelegene Landgasthof immer voll?

Während viele Gasthäuser längst schließen mussten und etliche nur sporadisch öffnen, läuft es in Esches Gasthof richtig rund. Hier gibt es nicht nur Speis und Trank, sondern auch die passende Kultur. Doch auch dieses Haus stand kurz vor dem Ende.

Es ist Mittwoch, nach zwei Ruhetagen legen Axel und Kirsten Esche sowie Tochter Cindy in ihrem Gasthof wieder voll los. „Zurzeit ist es schlimm“, sagt der Gastwirt (61), und meint damit nicht etwa den Mangel an Kundschaft, sondern im Gegenteil den Andrang in Esches Gasthof. Für diesen Abend hat er knapp vierzig Vorbestellungen, Laufkundschaft... Es ist Mittwoch, nach zwei Ruhetagen legen Axel und Kirsten Esche sowie Tochter Cindy in ihrem Gasthof wieder voll los. „Zurzeit ist es schlimm“, sagt der Gastwirt (61), und meint damit nicht etwa den Mangel an Kundschaft, sondern im Gegenteil den Andrang in Esches Gasthof. Für diesen Abend hat er knapp vierzig Vorbestellungen, Laufkundschaft...