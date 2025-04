Basar im Dänkritzer Vereinsheim

Flohmarktzeit im Neukirchner Ortsteil: Am Samstag und Sonntag kann gefeilscht werden.

Einst begann es als Kinderbasar, mittlerweile entwickelte sich das Projekt von der Dänkritzerin Claudia Feustel zu einem Flohmarkt für die ganze Familie. Das siebente Mal verwandelt sich am kommenden Wochenende das Vereinshaus in Dänkritz an der Crimmitschauer Straße zu einem kleinen Einkaufsbasar, zu dem jeder freien Eintritt hat. Ob Kleidung...