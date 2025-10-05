Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender

Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender zu beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.

Den Eingang der Stadthalle Werdau schmücken Luftballons. Im Foyer und den angrenzenden Räumen wimmelt es vor Menschen, über deren Anzahl sich sicher so mancher Künstler, der hier schon aufgetreten ist, freuen würde. Es dauert einen Moment der Orientierung und nur wenige Augenblicke später eilt ein Mann in weißem Hemd und Jeans herbei,...