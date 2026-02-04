MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Gegend um Jöhstadt werden in den kommenden zwei Wochen Bäume gefällt.
In der Gegend um Jöhstadt werden in den kommenden zwei Wochen Bäume gefällt. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
In der Gegend um Jöhstadt werden in den kommenden zwei Wochen Bäume gefällt.
In der Gegend um Jöhstadt werden in den kommenden zwei Wochen Bäume gefällt. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Annaberg
Bäume werden gefällt: Diese Straßen im Erzgebirge sind demnächst dicht
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Kreisstraßen werden in den kommenden zwei Wochen jeweils für mehrere Tage gesperrt.

Autofahrer müssen sich in der Gegend um Jöhstadt in den kommenden zwei Wochen auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Laut Landratsamt sollen in zwei Aktionen Bäume gefällt werden. Los geht es entlang der Königswalder Straße (K 7129) im Bereich zwischen dem Sportplatz am Ortsausgang Grumbach bis zur Einmündung in die Jöhstädter Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
16.01.2026
4 min.
„Kein Bürgermeister macht gerne einen Kindergarten zu“: Galgenfrist für Kita im Erzgebirge
Im Sportcenter in Jöhstadt blieb zur Ratssitzung am Donnerstagabend fast kein Zuschauerplatz frei.
Jöhstadt steckt in einer tiefen Finanzkrise und muss dringend sparen. Deshalb, aber auch aufgrund fehlenden Nachwuchses, steht nun eine Kindertagesstätte vor dem Aus. Doch noch sträubt sich der Stadtrat.
Kjell Riedel
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
19.01.2026
2 min.
Sturm fegt über das Erzgebirge: Stromausfall legt böhmische Grenzregion lahm
Stromausfall: Am Sonntag blieb die Anzeigetafel der Tankstelle bei Reitzenhain dunkel.
Der anhaltend starke Wind sorgt für zahlreiche Einschränkungen in der Kammregion. Bei Satzung hat der Erzgebirgskreis eine Straße gesperrt.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel