Bäume werden gefällt: Diese Straßen im Erzgebirge sind demnächst dicht

Annaberg
Zwei Kreisstraßen werden in den kommenden zwei Wochen jeweils für mehrere Tage gesperrt.
Autofahrer müssen sich in der Gegend um Jöhstadt in den kommenden zwei Wochen auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Laut Landratsamt sollen in zwei Aktionen Bäume gefällt werden. Los geht es entlang der Königswalder Straße (K 7129) im Bereich zwischen dem Sportplatz am Ortsausgang Grumbach bis zur Einmündung in die Jöhstädter Straße...
