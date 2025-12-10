Bargeldlos auf Weihnachtsmärkte im Erzgebirge: Funktioniert das?

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Stand von Ronny Stransky in Schneeberg ist Kartenzahlung möglich. Im Bild: Anne Marie Kettner.
Am Stand von Ronny Stransky in Schneeberg ist Kartenzahlung möglich. Im Bild: Anne Marie Kettner. Bild: Ralf Wendland
Bargeldlos lässt sich auch in diesem Jahr der Annaberger Weihnachtsmarkt noch nicht genießen. Die Möglichkeit zur Kartenzahlung gibt es aber dennoch an einzelnen Ständen.
Bargeldlos lässt sich auch in diesem Jahr der Annaberger Weihnachtsmarkt noch nicht genießen. Die Möglichkeit zur Kartenzahlung gibt es aber dennoch an einzelnen Ständen. Bild: Sebastian Paul
Werden inzwischen Kreditkarten auf Weihnachtsmärkten im Erzgebirge akzeptiert?
Werden inzwischen Kreditkarten auf Weihnachtsmärkten im Erzgebirge akzeptiert? Bild: Kristian Hahn
Clivia und Marko Tanz bezahlen bei Ulli’s Raclette mit Karte. Auf dem Marienberger Weihnachtsmarkt einer der wenigen Stände, an denen bargeldlos bezahlt werden kann.
Clivia und Marko Tanz bezahlen bei Ulli’s Raclette mit Karte. Auf dem Marienberger Weihnachtsmarkt einer der wenigen Stände, an denen bargeldlos bezahlt werden kann. Bild: Michael Felber
Auch bei Holger Knorr vom Café Eisbar ist bargeldloses Bezahlen kein Problem.
Auch bei Holger Knorr vom Café Eisbar ist bargeldloses Bezahlen kein Problem. Bild: Michael Felber
Am Stand von Ronny Stransky in Schneeberg ist Kartenzahlung möglich. Im Bild: Anne Marie Kettner.
Am Stand von Ronny Stransky in Schneeberg ist Kartenzahlung möglich. Im Bild: Anne Marie Kettner. Bild: Ralf Wendland
Bargeldlos lässt sich auch in diesem Jahr der Annaberger Weihnachtsmarkt noch nicht genießen. Die Möglichkeit zur Kartenzahlung gibt es aber dennoch an einzelnen Ständen.
Bargeldlos lässt sich auch in diesem Jahr der Annaberger Weihnachtsmarkt noch nicht genießen. Die Möglichkeit zur Kartenzahlung gibt es aber dennoch an einzelnen Ständen. Bild: Sebastian Paul
Werden inzwischen Kreditkarten auf Weihnachtsmärkten im Erzgebirge akzeptiert?
Werden inzwischen Kreditkarten auf Weihnachtsmärkten im Erzgebirge akzeptiert? Bild: Kristian Hahn
Clivia und Marko Tanz bezahlen bei Ulli’s Raclette mit Karte. Auf dem Marienberger Weihnachtsmarkt einer der wenigen Stände, an denen bargeldlos bezahlt werden kann.
Clivia und Marko Tanz bezahlen bei Ulli’s Raclette mit Karte. Auf dem Marienberger Weihnachtsmarkt einer der wenigen Stände, an denen bargeldlos bezahlt werden kann. Bild: Michael Felber
Auch bei Holger Knorr vom Café Eisbar ist bargeldloses Bezahlen kein Problem.
Auch bei Holger Knorr vom Café Eisbar ist bargeldloses Bezahlen kein Problem. Bild: Michael Felber
Annaberg
Bargeldlos auf Weihnachtsmärkte im Erzgebirge: Funktioniert das?
Von unseren Reporterinnen und Reportern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen Bummel über einen der Weihnachtsmärkte im Erzgebirge ganz ohne Bargeld? Vor allem die Gastronomen unter den Händlern setzen nach wie vor auf Münzen und Scheine. Das hat Gründe. Aber es gibt Ausnahmen.

Die Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt mal schnell mit Karte bezahlen? Am Glühweinstand mit der Karte mal eine Runde unter Freunden ausgeben? Was in Skandinavien beispielsweise oder auch in den baltischen Staaten längst selbstverständlich ist, kann in Deutschland immer noch gründlich schiefgehen. Auch auf den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
4 min.
Von exotischer Neuheit bis zur süßen Versuchung: Was Weihnachtsmärkte im Erzgebirge kulinarisch zu bieten haben
Florin Marie Müller vom Team des Baumstriezel-Standes auf dem Schneeberger Weihnachtsmarkt präsentiert die süße Leckerei.
Bratwurst, Steak und Glühwein: Die Klassiker werden auf jedem Weihnachtsmarkt angeboten. Doch Annaberg, Marienberg, Olbernhau und Schneeberg bieten deutlich mehr Vielfalt. „Freie Presse“ ist sogar für Liebhaber indischer Küche fündig geworden.
unseren Redakteuren
15:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen erwartet bei Chemie Leipzig eine Wundertüte
Der Auerin Michelle Albrecht (r.) - hier in einer früheren Partie gegen Thum - gelang gegen den 1. FFC Chemnitz das Tor des Tages.
Der FCE-Coach ist stolz auf seine Landesliga-Fußballerinnen. Denn die Mannschaft hat sich nach schmerzhaften Personalverlusten erfolgreich gestrafft. Kommenden Sonntag soll der nächste Sieg her.
Anna Neef
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:00 Uhr
2 min.
Verstappen-Vertrauter Marko: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt
Max Verstappens Vertrauter Helmut Marko verlässt das Red-Bull-Team im Guten. (Archivbild)
Kurz nach dem Saisonfinale nimmt ein enger Vertrauter von Max Verstappen Abschied von Red Bull. Jetzt berichtet Helmut Marko, wie es abgelaufen ist.
02.12.2025
4 min.
Annaberger Weihnachtsmarkt: Welche Leckereien gibt es dieses Mal?
 7 Bilder
Advent ist Schlemmerzeit in Annaberg-Buchholz: Auch Annett Flämig, Pressesprecherin der Stadt, genießt gern ihr Mittagessen auf dem Weihnachtsmarkt. Am Dienstag gab es Fladenbrot.
Das Angebot reicht vom beliebten erzgebirgischen Klassiker bis zur süßen spanischen Leckerei. Und auch ein Cocktailklassiker wird sächsisch neu interpretiert.
Antje Flath und Annett Honscha
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel