Brand im Erzgebirge: Altreifen stehen in Flammen

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Feuer auf einem alten Firmengelände in Annaberg-Buchholz gerufen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Auf dem Firmengelände eines ehemaligen Getreidehandels an der Parkstraße in Annaberg-Buchholz ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Paul Reuter, Sprecher der Stadtfeuerwehr, standen größere Altreifenstapel neben einer Brache in Flammen. Der Brand konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude... Auf dem Firmengelände eines ehemaligen Getreidehandels an der Parkstraße in Annaberg-Buchholz ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Paul Reuter, Sprecher der Stadtfeuerwehr, standen größere Altreifenstapel neben einer Brache in Flammen. Der Brand konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude...