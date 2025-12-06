Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch die Bäckerei Graupner aus Thum steht bei der Abstimmung zur Wahl.
Auch die Bäckerei Graupner aus Thum steht bei der Abstimmung zur Wahl.
Annaberg
Die Suche nach dem beliebtesten Stollen im Erzgebirge
Redakteur
Von Patrick Herrl
Welcher Bäcker backt den leckersten Stollen? Seit Freitag läuft die große Umfrage der „Freien Presse“. Ein erstes Zwischenfazit.

Viele Erzgebirger können in der Adventszeit nicht auf ihn verzichten. Für sie gehört der Stollen zu Weihnachten einfach dazu. Doch welcher Bäcker backt den leckersten? Das will „Freie Presse“ erfahren. Seit Freitag läuft eine Umfrage zum beliebtesten Stollen-Bäcker im Erzgebirge. Noch bleibt genügend Zeit, für seinen Favoriten...
24.11.2025
4 min.
Welcher Bäcker backt im Erzgebirge den leckersten Stollen?
Marcus und Anne Bräunig führen in fünfter Generation die gleichnamige Ehrenfriedersdorfer Bäckerei. Vater Reinhard Bräunig (r.) hilft, wenn in der Backstube viel zu tun ist.
Mit Dinkel, Whisky, Cranberry, Pistazien – oder doch lieber der klassische Rosinen-Butterstollen? Adventszeit ist im Erzgebirge Stollenzeit: ein triftiger Grund, auch nach neuen Kreationen Ausschau zu halten.
Katrin Kablau
05.12.2025
3 min.
Die beliebtesten Bäcker im Erzgebirge: Wer backt den leckersten Stollen?
Mit einer ordentlichen Schicht aus Butter und Puderzucker: So mögen viele Erzgebirger ihren Stollen am liebsten. Doch welcher Bäcker backt den leckersten Stollen?
Er gehört zu Weihnachten wie Schwibbogen, Pyramide und Räuchermann. Doch wo schmeckt der Stollen am besten? „Freie Presse“ hat die Leser gefragt. Mit einem erstaunlichen Ergebnis. Nun folgt die große Abstimmung.
Patrick Herrl
4 min.
Tisch reservieren für Weihnachten und Silvester: Wann Restaurants in der Region Zwickau Termine für die Festtage vergeben
Gänsebraten mit Rosenkohl, Maronen, Rotkraut und Kloß serviert Benny Treiber an Weihnachten in der Erbschänke Wernsdorf.
Wer sich an Weihnachten oder an Silvester im Restaurant bekochen lassen möchte, sollte sich das nicht zu spät überlegen. Eine Umfrage ergab: Viele Lokale sind schon ausgebucht. Und das nicht erst seit gestern. Wo es noch Restplätze gibt.
Elsa Middeke
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
4 min.
Darts-Sport im Erzgebirge: Das Spiel auf die Scheibe bleibt nicht mehr reine Männersache
Sandra Wolf (l.) und Michelle Wiegand haben bei der BSG Wismut Aue Stealdarts für sich entdeckt. Die beiden Frauen fühlen sich in der Männerdomäne nicht als Außenseiterinnen.
Michelle Wiegand und Sandra Wolf werfen ihre Pfeile bei der BSG Wismut Aue. Beide mischen im regulären Spielbetrieb mit. Und jagen immer auch dem perfekten Wurfbild nach.
Anna Neef
Mehr Artikel