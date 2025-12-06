Die Suche nach dem beliebtesten Stollen im Erzgebirge

Welcher Bäcker backt den leckersten Stollen? Seit Freitag läuft die große Umfrage der „Freien Presse“. Ein erstes Zwischenfazit.

Viele Erzgebirger können in der Adventszeit nicht auf ihn verzichten. Für sie gehört der Stollen zu Weihnachten einfach dazu. Doch welcher Bäcker backt den leckersten? Das will „Freie Presse“ erfahren. Seit Freitag läuft eine Umfrage zum beliebtesten Stollen-Bäcker im Erzgebirge. Noch bleibt genügend Zeit, für seinen Favoriten...