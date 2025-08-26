Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte

  • Ehemaliges Gymnasium im Erzgebirge wandelt sich: Investoren schließen Millionenprojekt ab

Yvonne (l.) und Stephan Knorr haben etwa fünf Millionen Euro in den Umbau des ehemaligen Schul-Komplexes in Schlettau investiert. Im Bild mit Karin Heß, der ersten Bewohnerin des Service-Wohnens für Senioren.
Yvonne (l.) und Stephan Knorr haben etwa fünf Millionen Euro in den Umbau des ehemaligen Schul-Komplexes in Schlettau investiert. Im Bild mit Karin Heß, der ersten Bewohnerin des Service-Wohnens für Senioren. Bild: Robby Schubert
Yvonne (l.) und Stephan Knorr haben etwa fünf Millionen Euro in den Umbau des ehemaligen Schul-Komplexes in Schlettau investiert. Im Bild mit Karin Heß, der ersten Bewohnerin des Service-Wohnens für Senioren.
Yvonne (l.) und Stephan Knorr haben etwa fünf Millionen Euro in den Umbau des ehemaligen Schul-Komplexes in Schlettau investiert. Im Bild mit Karin Heß, der ersten Bewohnerin des Service-Wohnens für Senioren. Bild: Robby Schubert
Ehemaliges Gymnasium im Erzgebirge wandelt sich: Investoren schließen Millionenprojekt ab
Redakteur
Von Annett Honscha
Ein früherer Schul-Komplex in Schlettau beherbergt nun Praxen, Wohnungen und mehr. Hinter dem Projekt stehen Yvonne und Stephan Knorr. Nun ermöglichen sie einen Blick hinter die Kulissen.

Viele verbinden mit diesem Gebäudekomplex in Schlettau ihre Schulzeit. Zuletzt war ein Gymnasium in dem Altbau und einem später errichteten Nebengebäude nahe dem Stadtzentrum untergebracht. Doch nach der Schließung folgte jahrelanger Leerstand. Bis die Investoren Yvonne und Stephan Knorr ein Millionenprojekt und damit eine umfassende...
