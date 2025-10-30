Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Von einst 14 Anlagen sind im Windpark in Jöhstadt nur diese beiden übrig. Nun aber könnten in direkter Nachbarschaft neue dazukommen.
Von einst 14 Anlagen sind im Windpark in Jöhstadt nur diese beiden übrig. Nun aber könnten in direkter Nachbarschaft neue dazukommen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Erlebt ein Windpark im Erzgebirge seine Wiederauferstehung?
Redakteur
Von Kjell Riedel
Mit 14 Anlagen galt der Windpark in Jöhstadt einst als größter Europas in einer Mittelgebirgsregion. Das ist längst Geschichte, nur zwei Windräder blieben übrig. Nun aber gibt es eine neue Firma und ein neues Projekt.

Lange ist es ruhig gewesen um den Windpark Jöhstadt. Seit 12 von 14 Windrädern abgebaut und irgendwann auch deren Fundamente entsorgt worden waren. Die Aufmerksamkeit – vor allem der Windrad-Gegner – konzentrierte sich zuletzt eher auf Windpark-Vorhaben wie das zwischen Grumbach und Arnsfeld. Doch jetzt rückt plötzlich Jöhstadt wieder...
