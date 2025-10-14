Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Täter drangen durch Einschlagen eines Fensters in das Wohnhaus in Schlettau ein. Bild: Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa
Die Täter drangen durch Einschlagen eines Fensters in das Wohnhaus in Schlettau ein. Bild: Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Einbrecher entwenden aus Wohnhaus Bargeld im hohen vierstelligen Bereich
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte Einbrecher sind in Schlettau am Werk gewesen. Die Täter stiegen zwischen Sonntag- und Montagnachmittag in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße ein.

Unbekannte Einbrecher sind in Schlettau am Werk gewesen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Laut Bericht drangen die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 16.25 Uhr, in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße ein. Wie die Polizeibehörde weiter informierte, schlugen die...
