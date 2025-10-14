Erzgebirge: Einbrecher entwenden aus Wohnhaus Bargeld im hohen vierstelligen Bereich

Annaberg
Unbekannte Einbrecher sind in Schlettau am Werk gewesen. Die Täter stiegen zwischen Sonntag- und Montagnachmittag in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße ein.
Unbekannte Einbrecher sind in Schlettau am Werk gewesen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Laut Bericht drangen die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 16.25 Uhr, in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße ein. Wie die Polizeibehörde weiter informierte, schlugen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.