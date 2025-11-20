Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  „Helden achten auf andere. Und sie helfen sich gegenseitig": Erzgebirger erhalten Auszeichnung

Katja Seifert, Vereinsvorsitzende „Anna + Sascha“, Namensgeber Sascha und Thomas Kadenbach im Inklusionshotel.
Katja Seifert, Vereinsvorsitzende „Anna + Sascha“, Namensgeber Sascha und Thomas Kadenbach im Inklusionshotel. Bild: Bild: Ronny Küttner
Annaberg
„Helden achten auf andere. Und sie helfen sich gegenseitig“: Erzgebirger erhalten Auszeichnung
Von Katrin Kablau
Würdigung in Leipzig: Unter den 64 prämierten Sachsen, die sich Tag für Tag im Freistaat für Tourismus engagieren, sind allein zehn Erzgebirger.

„Tourismushelden Sachsens“ sind am Donnerstagabend in Leipzig ausgezeichnet worden. Unter den 64 Sachsen, die sich Tag für Tag im Freistaat für Tourismus engagieren, sind allein zehn Erzgebirger. In der Kategorie „Nachwuchs/Integration“ wurde das Team vom Annaberger Verein „Anna+Sascha“ gewürdigt: Die Erzgebirger führen ein...
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
30.08.2025
2 min.
Millionenprojekt abgeschlossen: In erstes Inklusionshotel im Erzgebirge zieht Leben ein
Katja Seifert, Vorsitzende des Vereins „Anna + Sascha“, Namensgeber Sascha und Thomas Kadenbach, Geschäftsführer der Betreiberfirma, während der offiziellen Eröffnung des Inklusionshotels in Annaberg.
Es sind viele Hürden zu meistern gewesen. Nun ist es vollbracht. Das Inklusionshotel samt Café in der Annaberger Innenstadt ist feierlich eröffnet worden.
Patrick Herrl
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
