„Helden achten auf andere. Und sie helfen sich gegenseitig“: Erzgebirger erhalten Auszeichnung

Würdigung in Leipzig: Unter den 64 prämierten Sachsen, die sich Tag für Tag im Freistaat für Tourismus engagieren, sind allein zehn Erzgebirger.

„Tourismushelden Sachsens“ sind am Donnerstagabend in Leipzig ausgezeichnet worden. Unter den 64 Sachsen, die sich Tag für Tag im Freistaat für Tourismus engagieren, sind allein zehn Erzgebirger. In der Kategorie „Nachwuchs/Integration“ wurde das Team vom Annaberger Verein „Anna+Sascha“ gewürdigt: Die Erzgebirger führen ein... „Tourismushelden Sachsens“ sind am Donnerstagabend in Leipzig ausgezeichnet worden. Unter den 64 Sachsen, die sich Tag für Tag im Freistaat für Tourismus engagieren, sind allein zehn Erzgebirger. In der Kategorie „Nachwuchs/Integration“ wurde das Team vom Annaberger Verein „Anna+Sascha“ gewürdigt: Die Erzgebirger führen ein...