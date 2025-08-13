Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Hofkonzert im Erzgebirge: Sopranistin Annett Illig steht mit Stellmäcke und Band auf der Bühne

Sopranistin Annett Illig sowie Stellmäcke und Band geben am Sonnabend ein Hofkonzert.
Sopranistin Annett Illig sowie Stellmäcke und Band geben am Sonnabend ein Hofkonzert.
Annaberg
Hofkonzert im Erzgebirge: Sopranistin Annett Illig steht mit Stellmäcke und Band auf der Bühne
Von Annett Honscha
Auf dem Mildenauer Lebenswerkstatthof von Sopranistin Annett Illig und ihrer Familie soll ein besonderes Konzert erklingen. Was Gäste erwartet.

Zu einem Hofkonzert wird für Sonnabend an den Lebenswerkstatthof von Sopranistin Annett Illig und ihrer Familie in Mildenau eingeladen. Dort gestalten Annett Illig sowie Stellmäcke und Band ein Konzert mit dem Titel „Trotzdem“. Gäste erwartet ein Programm mit Klassik, Chanson, Weltmusik und Rock. Umrahmt wird es laut den Veranstaltern von...
