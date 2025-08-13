Hofkonzert im Erzgebirge: Sopranistin Annett Illig steht mit Stellmäcke und Band auf der Bühne

Annaberg
Auf dem Mildenauer Lebenswerkstatthof von Sopranistin Annett Illig und ihrer Familie soll ein besonderes Konzert erklingen. Was Gäste erwartet.
Zu einem Hofkonzert wird für Sonnabend an den Lebenswerkstatthof von Sopranistin Annett Illig und ihrer Familie in Mildenau eingeladen. Dort gestalten Annett Illig sowie Stellmäcke und Band ein Konzert mit dem Titel „Trotzdem“. Gäste erwartet ein Programm mit Klassik, Chanson, Weltmusik und Rock. Umrahmt wird es laut den Veranstaltern von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.