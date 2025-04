Kunst im Erzgebirge: Wo sich im Pfarrhaus alte Gespenster zwischen nackten Frauen verstecken

In der Galerie im Pfarrhaus in Jöhstadt öffnet am Samstag die 33. Ausstellung ihre Türen. Zwei Maler zeigen, dass es im Erzgebirge auch richtig bunt werden kann.

Ins Pfarrhaus in Jöhstadt zieht wieder mehr Leben ein: Zwar nicht mit einer neuen Pfarrersfamilie, aber mit neuen Mietern in der Wohnung in der ersten Etage. Die hatte zuletzt etliche Jahre leer gestanden. Ganz ausgestorben war das Haus dennoch nicht. Denn seit nunmehr fast zehn Jahren gibt es im Erdgeschoss eine kleine Galerie, die sich längst... Ins Pfarrhaus in Jöhstadt zieht wieder mehr Leben ein: Zwar nicht mit einer neuen Pfarrersfamilie, aber mit neuen Mietern in der Wohnung in der ersten Etage. Die hatte zuletzt etliche Jahre leer gestanden. Ganz ausgestorben war das Haus dennoch nicht. Denn seit nunmehr fast zehn Jahren gibt es im Erdgeschoss eine kleine Galerie, die sich längst...