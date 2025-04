„Mount Mallorca“ im Erzgebirge: Nur die ganz Harten treffen sich am Fichtelberg

Es ist die letzte fette Party der zu Ende gehenden Wintersaison, die seit acht Jahren immer um diese Zeit in Oberwiesenthal gefeiert wird. Vorm Après Ski gibt es aber erst noch den ultimativen Härtetest.

Dass nur die Harten in den Garten kommen, ist hinlänglich bekannt. Dass die ganz Harten aus Oberwiesenthal kommen, spätestens seit der Erfindung des „Mount Mallorca“. Am Samstag war der legendäre Saisonabschluss für alle Wintersportverrückten wieder angesagt. Seit 2017 treffen sie sich regelmäßig um diese Zeit am Fichtelberg, um die...