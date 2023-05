Mysteriöses Donnern am Fichtelberg: Die Spur führt nach Tschechien

Kein Gewitter, trotzdem dumpfes Donnergrollen: Den "Freie Presse"-Bericht über die mysteriösen Geräusche am Erzgebirgskamm haben in den vergangenen Tagen eine Reihe von Erzgebirgern bestätigt. Die Beobachtungen, die sie in einer E-Mail an die Redaktion oder am Lesertelefon schildern, ähneln sich: Seit Himmelfahrt ist das Grollen, manches Mal auch...