Die Lage im Erzgebirge am Freitag: Wie der Protest Handwerker und Bauern vereint

Den Protesten auf dem Markt in Stollberg am Freitag haben sich viele Handwerker angeschlossen, wie Schornsteinfegermeister Michael Wünsche (l.) und Marko Straßburger. „Dem Mittelstand geht es wirtschaftlich an den Kragen“, so der Stollberger Bauunternehmer. Die Belastungen für alle potenzierten sich. Bild: Michael Urbach