Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen. Bild: Screenshot FP
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen. Bild: Screenshot FP
Annaberg
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Von Katrin Kablau
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.

Vermutlich haben den Vorfall die meisten zwischen Erzgebirgskamm und Lausitz verschlafen. Dabei gab es am frühen Samstagmorgen über dem Erzgebirge Ungewöhnliches zu hören. Ein Airbus A300F4-600 drehte knapp zwei Stunden lang Schleifen über dem Raum Annaberg. Fünfmal wendete das Großraumfrachtflugzeug.
