Nissan steht verlassen an Garagenkomplex im Erzgebirge

Annaberg
Nach dem Alfa Romeo an der B 95 in Hammerunterwiesenthal wirft nun ein Kombi nahe der B 101 in Scheibenberg Fragen auf. Es gibt Parallelen, nicht nur was das Kennzeichen angeht.
Ein silberfarbener Kombi mit polnischem Kennzeichen, der verlassen an der B 95 in Hammerunterwiesenthal stand, hat monatelang für Aufsehen gesorgt. Zuletzt hatten sich sogar Diebe über den Alfa Romeo hergemacht. Nun ist das Problem offenbar gelöst.
