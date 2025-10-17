Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gleich oberhalb der B 101 steht in Scheibenberg dieser Nissan mit polnischem Kennzeichen.
Gleich oberhalb der B 101 steht in Scheibenberg dieser Nissan mit polnischem Kennzeichen. Bild: Kjell Riedel
Gleich oberhalb der B 101 steht in Scheibenberg dieser Nissan mit polnischem Kennzeichen.
Gleich oberhalb der B 101 steht in Scheibenberg dieser Nissan mit polnischem Kennzeichen. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Nissan steht verlassen an Garagenkomplex im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Alfa Romeo an der B 95 in Hammerunterwiesenthal wirft nun ein Kombi nahe der B 101 in Scheibenberg Fragen auf. Es gibt Parallelen, nicht nur was das Kennzeichen angeht.

Ein silberfarbener Kombi mit polnischem Kennzeichen, der verlassen an der B 95 in Hammerunterwiesenthal stand, hat monatelang für Aufsehen gesorgt. Zuletzt hatten sich sogar Diebe über den Alfa Romeo hergemacht. Nun ist das Problem offenbar gelöst.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:10 Uhr
4 min.
Mit Pumpernickel und Früchtebrot: Als Kuhschnappel in aller Munde war
Frieder Meinert arbeitete jahrzehntelang in der Brotfabrik in Kuhschnappel und organisiert bis heute die Treffen der Ehemaligen.
Dank seiner Brotfabrik war der kleine Ort mit dem lustigen Namen zu DDR-Zeiten republikweit bekannt. Das Vorzeigeunternehmen nahm ein trauriges Ende.
Bernd Appel
25.08.2025
4 min.
Verlassenes Auto im Erzgebirge: Geht von dem Alfa eine Gefahr aus?
Noch immer steht der Alfa Romeo einsam und verlassen am Bahnhof in Hammerunterwiesenthal.
Unmittelbar neben der Hauptzufahrt zum Fichtelberggebiet steht in Hammerunterwiesenthal seit einem halben Jahr ein silberfarbener Kombi. Nun haben Anwohner eine beunruhigende Entdeckung gemacht.
Kjell Riedel
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
15.09.2025
3 min.
Verlassenes Auto im Erzgebirge lockt Kriminelle an
Der Alfa Romeo an der B 95 hat nun offenbar Kriminelle angelockt.
Bereits seit Mitte Februar steht an der Hauptzufahrt zum Fichtelberggebiet ein silberfarbener Alfa Romeo. Nun gibt es weitere schlechte Nachrichten für den Besitzer.
Kjell Riedel
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel