Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Jöhstädter Oberschüler hatten ein Weihnachtsprogramm für ihre Gäste vorbereitet.
Die Jöhstädter Oberschüler hatten ein Weihnachtsprogramm für ihre Gäste vorbereitet. Bild: Michael Jubelt
Die Jöhstädter Oberschüler hatten ein Weihnachtsprogramm für ihre Gäste vorbereitet.
Die Jöhstädter Oberschüler hatten ein Weihnachtsprogramm für ihre Gäste vorbereitet. Bild: Michael Jubelt
Annaberg
Oberschüler aus dem Erzgebirge verteilen zum Weihnachtsprogramm Geldgeschenke
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zahlreiche Besucher sind diese Woche in die Jöhstädter Oberschule gepilgert. Neben Unterhaltung ging es auch um einen guten Zweck.

Ein Weihnachtsprogramm mit Musik, Tanz und Rezitation hat diese Woche viele Besucher in die Oberschule Jöhstadt gelockt. „Es gab sehr viel Lob“, berichtet Schulleiterin Simone Seibt. Das Ganze diente aber nicht nur der Unterhaltung, sondern auch einem guten Zweck. Denn vier Vereine wurden mit einer Spende von jeweils 500 Euro bedacht. „Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
30.10.2025
4 min.
Erlebt ein Windpark im Erzgebirge seine Wiederauferstehung?
Von einst 14 Anlagen sind im Windpark in Jöhstadt nur diese beiden übrig. Nun aber könnten in direkter Nachbarschaft neue dazukommen.
Mit 14 Anlagen galt der Windpark in Jöhstadt einst als größter Europas in einer Mittelgebirgsregion. Das ist längst Geschichte, nur zwei Windräder blieben übrig. Nun aber gibt es eine neue Firma und ein neues Projekt.
Kjell Riedel
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
16:30 Uhr
1 min.
Sonderfahrten: Mit dem Dampfzug durchs Erzgebirge
Die Preßnitztalbahn lädt zu Dampfzugfahrten zwischen Steinbach und Jöhstadt ein.
Für den 6. und 7. Dezember lädt die Preßnitztalbahn zu historischen Zugfahrten ein. Stündlich dampfen die Züge durch das malerische Erzgebirge.
Holk Dohle
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel