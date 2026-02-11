MENÜ
Aus dem Geschäftsgebiet der Erzgebirgssparkasse beteiligten sich 350 Schüler am Börsenlernspiel.
Aus dem Geschäftsgebiet der Erzgebirgssparkasse beteiligten sich 350 Schüler am Börsenlernspiel. Bild: Symbolfoto: Rainer Weisflog/Archiv
Aus dem Geschäftsgebiet der Erzgebirgssparkasse beteiligten sich 350 Schüler am Börsenlernspiel. Bild: Symbolfoto: Rainer Weisflog/Archiv
Annaberg
Schülerteams aus dem Erzgebirge räumen bei Deutschlands großem Börsenlernspiel ab
Redakteur
Von Holk Dohle
Fiktive Depots, reale Kurse und durchdachte Strategien. Schüler des Clemens-Winkler-Gymnasiums Aue und der Evangelischen Mittelschule Schneeberg gehören zu den Gewinnern des Planspiels Börse 2025.

Die Mannschaft „L. A. Invest“ des Clemens-Winkler-Gymnasiums Aue und das Team „anstrebende sterne“ der Evangelischen Mittelschule Schneeberg gehören zu den Gewinnern des Planspiels Börse 2025. Das teilt die Erzgebirgssparkasse mit. Knapp 130.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und junge Erwachsene in Europa...
Mehr Artikel