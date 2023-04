Signal auf grün: Länderbahn startet Saisonverkehr über Erzgebirgskamm ins Egertal

In diesem Jahr wird das Bestehen der ältesten grenzüberschreitenden Schienentrasse über den Erzgebirgskamm zwischen Annaberg-Buchholz und Chomutov gefeiert. Seit 150 Jahren verbindet die 72 Kilometer lange Gleisstrecke Orte in Sachsen und Böhmen. Viele Jahre arbeitete auch Franz Trux auf der Strecke - und weiß von so mancher Begebenheit zu berichten.