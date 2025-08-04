Spekulationsobjekt? Hotel im Erzgebirge wird erneut verkauft

Die Geschichte des Rathaus-Hotels am Jöhstädter Markt reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Zuletzt gehörte es einer Immobiliengesellschaft aus Berlin. Die veräußert es jetzt weiter. Das schürt neue Hoffnungen und alte Ängste.

Es war ein wenig aufregend klingender Punkt zur jüngsten Ratssitzung in Jöhstadt: Der Stadtrat sollte über ein eventuelles Vorkaufsrecht für das Flurstück 126 entscheiden. Doch ein Satz von Bürgermeister André Zinn (CDU) ließ alle aufhorchen: „Das ist unser Rathaus-Hotel samt Saal und allem, was dazugehört."