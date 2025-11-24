Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Udo Prucha und Annalena Oswald als Hühner und Leopold Peter als Findus schreiben Autogramme.
Udo Prucha und Annalena Oswald als Hühner und Leopold Peter als Findus schreiben Autogramme. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Anniko Albrecht aus Raschau war mit ihrem Sohn Karl und ihrer Mutter Karola im Theater.
Anniko Albrecht aus Raschau war mit ihrem Sohn Karl und ihrer Mutter Karola im Theater. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Claudia Päckert (links) aus Mildenau konnte mit ihrer Familie die Premiere genießen.
Claudia Päckert (links) aus Mildenau konnte mit ihrer Familie die Premiere genießen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Sogar Blümchen aus dem Publikum gab es für den süßen Findus. Ein Mädchen brachte sie auf die Bühne.
Sogar Blümchen aus dem Publikum gab es für den süßen Findus. Ein Mädchen brachte sie auf die Bühne. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Annaberg
Theater im Erzgebirge schenkt seinem Publikum eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte
Von Katja Lippmann-Wagner
„Morgen, Findus, wird‘s was geben“ hat am Sonntag im Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz Premiere gefeiert. Das Publikum erlebte zauberhafte Momente für die ganze Familie.

Wie lange dauert es noch bis Weihnachten, will Findus (Leopold Peter) wissen. Der alte Petersson (Marvin Thiede) mahnt ihn zur Geduld. Beide sehen aus, als seien sie einfach so aus den bekannten Kinderbüchern von Sven Nordqvist gestiegen und lebendig geworden. Es braucht in der Inszenierung „Morgen, Findus, wird’s was geben“ des...
