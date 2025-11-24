Theater im Erzgebirge schenkt seinem Publikum eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte

„Morgen, Findus, wird‘s was geben“ hat am Sonntag im Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz Premiere gefeiert. Das Publikum erlebte zauberhafte Momente für die ganze Familie.

Wie lange dauert es noch bis Weihnachten, will Findus (Leopold Peter) wissen. Der alte Petersson (Marvin Thiede) mahnt ihn zur Geduld. Beide sehen aus, als seien sie einfach so aus den bekannten Kinderbüchern von Sven Nordqvist gestiegen und lebendig geworden. Es braucht in der Inszenierung „Morgen, Findus, wird’s was geben“ des...