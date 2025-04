Unfall bei der Preßnitztalbahn: Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Im Preßnitztal kommt es zum Zusammenstoß von einer Eisenbahn und einem Forstfahrzeug. Zum Glück handelte es sich dabei am Dienstagabend nur um eine Übung. Mit dem Unfallszenario erprobten Rettungskräfte die Handlungskette. „Freie Presse“ war dabei.

Alarmsignale sind am Dienstag zur Abendbrotzeit im Preßnitztal ertönt. Wenige Augenblicke nach 18 Uhr ging der Notruf von Björn Schmidt von der Preßnitztalbahn in der Leitstelle ein: „Zusammenstoß eines Forstfahrzeugs mit der Traditionsbahn in Höhe Bahnkilometer 20,15. Mehrere verletzte Personen, schwerer Sachschaden.“ Das Szenario der...