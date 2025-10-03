Unglück im Erzgebirge: BMW macht sich selbstständig und landet in Tümpel

Annaberg
Ein 60-Jähriger hatte sein Fahrzeug an der Schmalzgrubner Straße in Steinbach abgestellt. Danach rollte es hangabwärts und landete im Wasser.
Polizeieinsatz zum Feiertag: Das Abstellen eines Autos im Jöhstädter Ortsteil Steinbach zog am Freitagmittag ein nasses Unglück nach sich. Wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Samstagvormittag mitteilt, parkte ein 60-Jähriger seinen BMW gegen 12.25 Uhr an der Schmalzgrubner Straße. Nachdem der Mann das Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich...
