Ein abgestellter BMW rollte in Steinbach in einen Tümpel.
Ein abgestellter BMW rollte in Steinbach in einen Tümpel.
Annaberg
Unglück im Erzgebirge: BMW macht sich selbstständig und landet in Tümpel
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Ein 60-Jähriger hatte sein Fahrzeug an der Schmalzgrubner Straße in Steinbach abgestellt. Danach rollte es hangabwärts und landete im Wasser.

Polizeieinsatz zum Feiertag: Das Abstellen eines Autos im Jöhstädter Ortsteil Steinbach zog am Freitagmittag ein nasses Unglück nach sich. Wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Samstagvormittag mitteilt, parkte ein 60-Jähriger seinen BMW gegen 12.25 Uhr an der Schmalzgrubner Straße. Nachdem der Mann das Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich...
