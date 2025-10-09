Von wegen Traumurlaub: Was ein Erzgebirger auf der Aida erlebt

Wo andere Urlaub machen, verbringt Oliver Oettel anstrengende Sieben-Tage-Wochen. Der Mildenauer arbeitet für die bekannte Kreuzfahrtflotte. Warum Kreuzfahrtgäste gern nach seiner Pfeife tanzen.

Die Aidasol ist mit knapp 2000 Passagieren und etwa 650 Besatzungsmitgliedern aus mehr als 30 Nationen unterwegs, um durch die norwegischen Fjorde, England, Schottland, Shetland, Irland und Island zu touren. Mit an Bord ist Oliver Oettel aus dem Erzgebirge. Er ist immer gut drauf. Und das nicht nur, weil die klimatischen Bedingungen dazu einladen,...