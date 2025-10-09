Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oliver Oettel aus Mildenau arbeitet als Spa-Trainer bei der Aida-Kreuzfahrtflotte.
Oliver Oettel aus Mildenau arbeitet als Spa-Trainer bei der Aida-Kreuzfahrtflotte. Bild: Brigitte Geiselhart
Oliver Oettel aus Mildenau arbeitet als Spa-Trainer bei der Aida-Kreuzfahrtflotte.
Oliver Oettel aus Mildenau arbeitet als Spa-Trainer bei der Aida-Kreuzfahrtflotte. Bild: Brigitte Geiselhart
Annaberg
Von wegen Traumurlaub: Was ein Erzgebirger auf der Aida erlebt
Von Brigitte Geiselhart
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo andere Urlaub machen, verbringt Oliver Oettel anstrengende Sieben-Tage-Wochen. Der Mildenauer arbeitet für die bekannte Kreuzfahrtflotte. Warum Kreuzfahrtgäste gern nach seiner Pfeife tanzen.

Die Aidasol ist mit knapp 2000 Passagieren und etwa 650 Besatzungsmitgliedern aus mehr als 30 Nationen unterwegs, um durch die norwegischen Fjorde, England, Schottland, Shetland, Irland und Island zu touren. Mit an Bord ist Oliver Oettel aus dem Erzgebirge. Er ist immer gut drauf. Und das nicht nur, weil die klimatischen Bedingungen dazu einladen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
4 min.
Betriebe im Erzgebirge suchen händeringend nach Fachkräften – und gehen ungewöhnliche Wege
Pflegefachkraft Monique Büttner zeigt Justin Auerbach (l.) während der After-Work-Party im Pflegeheim Agaplesion Bethanien in Scheibenberg vordosierte Medikamente.
After-Work-Party im Seniorenpflegeheim, Azubi-Bus vor die Haustür, Simson auf Firmenkosten: Unternehmen aus dem Erzgebirge begegnen dem Fachkräftemangel auf kreative Weise.
Georg Müller
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
28.09.2025
3 min.
Kartoffel-Rekordjahr: Kleine Knolle lässt Landwirte im Erzgebirge strahlen und lockt tausende Gäste in kleines Dorf
Robert Wirker und sein Sohn Peter sind große Kartoffel-Fans und jedes Jahr beim Kartoffelfest.
Das Kartoffelfest in Mildenau ist längst zur festen Tradition geworden. Jährlich kommen tausende Menschen in den kleinen Ort, auch weil es da die ersten Kartoffeln des Jahres gibt. Und dieses Mal gibt es besonders viel zu ernten.
Robby Schubert
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel