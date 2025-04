Wie schmeckt Brot in der Karibik? Erzgebirger qualifiziert sich für WM und muss Johann Lafer überzeugen

Toni Hager, erster Brotsommelier des Erzgebirges, hat sich für eine Premiere qualifiziert. Der Lößnitzer zählt zu den 16 Kandidaten der Endrunde der erstmals ausgetragenen Weltmeisterschaft seiner Zunft.

So manche zusätzliche Stunde verbringt Toni Hager derzeit an seinem Arbeitsplatz in der Bäckerei Nönnig in Ehrenfriedersdorf. Ganz freiwillig. Denn über das tägliche Backpensum hinaus büffelt der Lößnitzer für eine besondere Herausforderung. Denn er darf an der erstmals organisierten Weltmeisterschaft der Brotsommeliers teilnehmen, die im...