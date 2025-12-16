„Wir wollen, dass auf die Worte Taten folgen“ – Räte fordern Bürgerbefragung zu neuen Windrad-Plänen im Erzgebirge

Annaberg
Nachdem der alte Windpark in Jöhstadt fast komplett abgebaut worden ist, gibt es nun Pläne für neue Anlagen gleich in der Nachbarschaft. Dabei soll der gesetzliche Mindestabstand unterschritten werden. Wasser auf die Mühlen der Kritiker.
Im Zusammenhang mit Plänen der Bergwind Neue Energie GmbH, in Jöhstadt bis zu fünf Windräder zu errichten, hat der Stadtrat nun einstimmig eine erste Entscheidung getroffen. Mit der soll sichergestellt werden, dass eine von Bürgermeister André Zinn (CDU) Ende Oktober während einer Informationsveranstaltung zum neuen Windfeld gegebene Zusage...
