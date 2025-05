Wo in „dr Schupp“ geschmiedet wird: Erzgebirger baut Bergschmiede nach

Marcel Weißer hat in jahrelanger Arbeit einen Schuppen auf seinem Grundstück in Mildenau umfunktioniert. Wichtig war ihm, dass alles funktioniert. Und dann wurde Hochzeit gefeiert.

Viele Häuser in Mildenau haben einen Bezug zum Bergbau. „Mildenau war ein sehr großes Bergbaugebiet“, sagt Marcel Weißer. Mehr als 200 Stollen und Gruben soll es in dem Dorf gegeben haben. Das Grundstück, auf dem Marcel Weißer lebt, gehörte zum „Bergbauzentrum“ von Mildenau. Nachweislich bis 1632 befand sich an dem Standort eine...