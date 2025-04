8-Millionen-Projekt in der Innenstadt von Aue: Warum dort die Bauarbeiten ruhen

Es sollten schöne Wohnungen entstehen in der alten Sparkasse in Aues Innenstadt. Doch das Projekt ist ins Stocken geraten. Das sorgt für Aufregung unter denen, die bereits Wohnungen gekauft haben.

Nachdem im vergangenen Jahr die Arbeiten zur Entkernung der ehemaligen Sparkasse in Aue abgeschlossen worden sind, herrscht an dem Objekt Stillstand. Die Bauzäune wurden entfernt, kein Bauarbeiter ist dort mehr zu sehen. Was ist los?