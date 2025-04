80 Jahre Kriegsende: Musikalische Lesung erinnert an schwere Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Zeit zwischen Zerstörung und Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg greift ein Programm auf, das im Kulturhaus Aue zu sehen ist. Musiker aus Hamburg, Bonn, Hannover und Glasgow sind dabei zu erleben.

Der Verein KGE e.V. lädt für Dienstag, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) zu einer musikalischen Lesung ins Kulturhaus Aue ein. In einer Verknüpfung zwischen Lesung, Konzert und Theater versetzen sich Roman Knižka und das Bläserquintett OPUS 45 in ihrem neuen Programm zurück in die frühe Nachkriegszeit der Jahre 1945 bis 1949. „Dass ein gutes...