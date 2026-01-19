MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Abenteuer unter Tage: Abrafaxe machen jetzt das Erzgebirge unsicher

Die Comic-Helden Abrax, Brabax und Califax erobern jetzt das Erzgebirge.
Die Comic-Helden Abrax, Brabax und Califax erobern jetzt das Erzgebirge. Bild: Jens Kalaene/dpa/Archiv
Die Comic-Helden Abrax, Brabax und Califax erobern jetzt das Erzgebirge.
Die Comic-Helden Abrax, Brabax und Califax erobern jetzt das Erzgebirge. Bild: Jens Kalaene/dpa/Archiv
Aue
Abenteuer unter Tage: Abrafaxe machen jetzt das Erzgebirge unsicher
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 50 Jahren begeistern sie Generationen: die Abrafaxe. Ein neues Abenteuer führt das Trio nun ins Erzgebirge. Das Sonderheft soll schon bald erscheinen und ist für Comic-Fans gratis.

Abrax, Brabax und Califax kommen ins Erzgebirge: Die Abrafaxe tauchen in Kürze in einem Sonderheft in den historischen Bergbau der Montanregion ein, die seit 2019 offiziell zum Unesco-Welterbe zählt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
16.01.2026
2 min.
Abrafaxe erleben Abenteuer im Erzgebirge
Erleben seit 50 Jahren Abenteuer als Comic-Helden: die Abrafaxe. Nun verschlägt es sie ins Erzgebirge. (Archivbild)
Seit 50 Jahren begeistern die Abrafaxe viele Comic-Fans. Ein neues Abenteuer führt das Trio nun ins Erzgebirge. Was sie dort entdecken und warum Fans auf eine besondere Signierstunde hoffen dürfen.
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
13.01.2026
3 min.
Sternwarte im Erzgebirge setzt auf neue Smart-Technik mit Wow-Effekt – Im August wartet besonderes Astro-Highlight
Mike Behnke (l.) zeigt in der Sternwarte Schneeberg die neue Smart-Teleskop-Technik.
Die neue Smart-Teleskop-Technik in der Sternwarte in Schneeberg soll Beobachtungen mit Wow-Effekt ermöglichen. Sternenfans dürfen sich dieses Jahr zugleich auf einen besonderen Termin freuen.
Ralf Wendland
Mehr Artikel