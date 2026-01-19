Abenteuer unter Tage: Abrafaxe machen jetzt das Erzgebirge unsicher

Aue
Seit 50 Jahren begeistern sie Generationen: die Abrafaxe. Ein neues Abenteuer führt das Trio nun ins Erzgebirge. Das Sonderheft soll schon bald erscheinen und ist für Comic-Fans gratis.
Abrax, Brabax und Califax kommen ins Erzgebirge: Die Abrafaxe tauchen in Kürze in einem Sonderheft in den historischen Bergbau der Montanregion ein, die seit 2019 offiziell zum Unesco-Welterbe zählt.
