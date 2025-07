Aue feiert Sommerfest statt Stadtfest: So teuer sind Bratwurst, Bier und Co.

Von Freitag bis Sonntag findet zum ersten Mal ein Sommerfest in Aue statt. Doch wohin bei großem und kleinem Hunger? Ein erster Kulinarik-Rundgang am Carolateich schafft Klarheit.

Der Regen tröpfelt leicht, der Himmel ist bewölkt. Auf der Festwiese am Carolateich huschen die Händler am späten Freitagnachmittag hin und her. Jetzt muss es schnell gehen, schließlich wird das Auer Sommerfest in Kürze eröffnet.