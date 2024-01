Besondere Eislaufbahn in Schneeberg öffnet - Kufenspaß in Olbernhau endet

In Schneeberg startet der Test einer Eislaufbahn aus Kunststoff. In Olbernhau schmilzt das eisige Parkett wieder.

Nach drei Jahren Pause ist nun wieder Eislauf-Zeit in Schneeberg. Eine Eisarena vorm Rathaus der Bergstadt hat am Sonntag geöffnet: Bis 25. Februar soll Eislaufen möglich sein, wochentags von 14 bis 20 Uhr und an den Wochenende sowie in den Winterferien, täglich von 10 bis 20 Uhr. Zur Eröffnung am Sonntag hat sich der Eishockey-Nachwuchs der...