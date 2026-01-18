Eislauf: Winterliches Highlight im Erzgebirge

Im Herzen der Schneeberger Innenstadt können Eislauf-Fans jetzt bis Ende Februar auf einer 300 Quadratmeter großen Echteisfläche direkt vorm Rathaus ihre Runden drehen.

Hier kommen Kufenflitzer auf ihre Kosten – in der Schneeberger Innenstadt hat am Sonntag die Eisarena eröffnet. Bis 28. Februar können Besucher das winterliche Flair auf einer 300 Quadratmeter großen Echteisfläche genießen. Wie Janice Kaiser, Geschäftsführerin der Stadtwerke Schneeberg, sagt, habe man sich, wie schon 2025, wieder für...