Der Nachwuchs der Schönheider Wölfe wird zur Eröffnung ein Programm zeigen. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
Der Nachwuchs der Schönheider Wölfe wird zur Eröffnung ein Programm zeigen. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
Der Nachwuchs der Schönheider Wölfe wird zur Eröffnung ein Programm zeigen. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
Der Nachwuchs der Schönheider Wölfe wird zur Eröffnung ein Programm zeigen. Foto: Ramona Schwabe/Archiv Bild: Ramona Schwabe
Aue
Eislaufen im Erzgebirge: Diese Eisarena startet am 18. Januar
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Sechs Wochen lang wird die Schneeberger Innenstadt zur Winter-Attraktion. Die Silberstrom-Eisarena bietet Eislaufspaß für die ganze Familie und einen feierlichen Start. Wie genau sind die Öffnungszeiten?

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Vom 18. Januar bis zum 28. Februar ist die Silberstrom-Eisarena geöffnet. Auf 300 Quadratmetern echter Eisfläche können Besucher sechs Wochen lang in der Schneeberger Innenstadt über das Eis gleiten.
