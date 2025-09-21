Blasmusikfestival im Erzgebirge: Stimmungsvoller und schweißtreibender Musik-Mix über drei Tage

Aue
Etwa 8000 Gäste und 500 Musiker haben am Wochenende gemeinsam in Bad Schlema die Blasmusik in all ihren Klangfarben gefeiert. Doch wie geht es weiter?
Vom ersten bis fast zum letzten Ton, der auf den beiden Großbühnen in der Blasmusikarena von Bad Schlema erklang, haben Samuel George (19) und Bianca Lietz das Musikfest gefeiert. Die 32-Jährige spielt selbst Flügelhorn in einem kleinen Orchester ihrer Heimatstadt Bergkamen in Nordrhein-Westfalen. Auf den grünen T-Shirts, die alle Fans an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.