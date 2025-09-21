Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Blasmusikfestival im Erzgebirge: Stimmungsvoller und schweißtreibender Musik-Mix über drei Tage

Samuel George und Bianca Lietz leben Blasmusik und haben kräftig mitgefeiert.
Samuel George und Bianca Lietz leben Blasmusik und haben kräftig mitgefeiert. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Aue
Blasmusikfestival im Erzgebirge: Stimmungsvoller und schweißtreibender Musik-Mix über drei Tage
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa 8000 Gäste und 500 Musiker haben am Wochenende gemeinsam in Bad Schlema die Blasmusik in all ihren Klangfarben gefeiert. Doch wie geht es weiter?

Vom ersten bis fast zum letzten Ton, der auf den beiden Großbühnen in der Blasmusikarena von Bad Schlema erklang, haben Samuel George (19) und Bianca Lietz das Musikfest gefeiert. Die 32-Jährige spielt selbst Flügelhorn in einem kleinen Orchester ihrer Heimatstadt Bergkamen in Nordrhein-Westfalen. Auf den grünen T-Shirts, die alle Fans an...
