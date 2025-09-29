Country-Rock-Band mit Stefanie Hertel und Familie kommt ins Kulturhaus Aue

Aue
Stefanie Hertel tritt am Samstag, 4. Oktober, zusammen mit Ehemann und Tochter als etwas andere Country-Rock-Band im Kulturhaus Aue auf.
Schon das Wochenende geplant? Am Samstagabend um 19.30 Uhr treten Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross als „More Than Words“ im Kulturhaus in Aue auf. Kathy Beyer vom Kulturhaus teilt mit, dass der Auftritt Country-Rock-Pop voller Lebensfreude verspricht. Seit 2019 bieten die drei Künstler diesen „New-Country“-Sound, der Rock...
