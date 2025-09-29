Country-Rock-Band mit Stefanie Hertel und Familie kommt ins Kulturhaus Aue

Stefanie Hertel tritt am Samstag, 4. Oktober, zusammen mit Ehemann und Tochter als etwas andere Country-Rock-Band im Kulturhaus Aue auf.

