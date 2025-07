Design-Studenten aus Schneeberg zeigen Arbeiten: Dessous aus Haar und Kunstobjekte aus „Keksen“

Eine ungewöhnliche Vernissage an gleich zwei Orten zeigt kreative Arbeiten, die in den Werkstätten der Schneeberger Kunst-Fakultät entstanden. Und vielleicht einmal Produkte sein werden.

Pia Hackner, die Betreiberin des „Neuschnee“-Shops auf dem Schneeberger Markt, freute sich am Mittwochnachmittag, dass so viele Leute zur Vernissage für die Ausstellung mit Arbeiten von Studierenden der Fakultät für Angewandte Kunst gekommen waren. In dem Raum, der dafür bei „Neuschnee“ zur Verfügung steht, sind Exponate aus allen...