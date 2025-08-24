Einbruch in Firma im Erzgebirge: Täter erbeuten Bargeld

Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Firmengebäude in Lößnitz haben die Täter Bargeld mitgehen lassen. Was der Polizei bisher bekannt ist.

In Lößnitz ist in der Nacht zu Samstag in ein Gebäude einer Firma an der Oberen Bahnhofstraße eingebrochen worden. Etwa in der Zeit von Freitagabend, 18.30 Uhr, bis Samstag, 8.30 Uhr, waren laut Polizei Unbekannte auf dem Firmengelände und verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Inneren des...