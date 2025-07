Erzgebirge Aue trifft am Freitag auf Mönchengladbach: Das müssen Fans bei der Anreise beachten

Das Erzgebirge bereitet sich auf ein Fußball-Highlight vor: Der FC Erzgebirge Aue trifft am Freitag auf Borussia Mönchengladbach. Doch Vorsicht: Die Parksituation rund ums Stadion ist diesmal anders als gewohnt. Was müssen Fans beachten?

Am Freitag steht das wichtigste und einzige Heimspiel des FC Erzgebirge Aue in der Saisonvorbereitung an. Dann trifft die Mannschaft auf Erstligist Borussia Mönchengladbach. Zu dem Testspiel, das 17.30 Uhr startet, werden im Auer Stadion Tausende Fans erwartet. Und die sind bei der Anreise mit dem Auto diesmal mit einer besonderen Herausforderung...