Erzgebirge: Kabelbrand versetzt Hausbewohner einen Schreck

Aue
Um Schlimmeres zu verhindert, rücken mehrere Wehren aus. Was war geschehen?
Schreck für die Bewohner eines Hauses an der Lößnitzer Straße in Zwönitz: Diesen Sonntag bemerkten Anwohner gegen 10.30 Uhr sehr starken Rauch, alarmierten umgehend die Feuerwehr. Da eine Ausbreitungsgefahr des Feuers bestand, waren neben den Zwönitzern auch die Wehren aus Kühnhaide, Dorfchemnitz sowie die Drehleiter aus Thalheim vor Ort -...
