Erzgebirge: Knapp 400 Gäste feiern bei Electric Summer Night

Inmitten der Natur, auf dem Areal der Freilichtbühne in Sosa, ist am Samstag die 14. Electric Summer Night gefeiert worden. Knapp 400 Gäste waren bei diesem Open-Air dabei.

Natur, Bass und Gänsehaut - das Areal der Freilichtbühne in Sosa hat sich am Samstag bei der 14. Electric Summer Night wieder einmal in eine Open-Air-Disco verwandelt, diesmal mit zwei Floors. Wie Rene Kießling vom Veranstalter-Team sagt, haben knapp 400 Gäste bei ausgelassener Stimmung gefeiert und das trotz Regenwetter. Aus Veranstaltersicht...