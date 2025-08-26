Erzgebirge: Unbekannte brechen in Firma ein

Bei einem Einbruch in eine Firma in Zwönitz verschwanden die Eindringlinge offenbar ohne Beute. Dafür richteten sie Schaden in Höhe von 5000 Euro an.

Hohen Sachschaden haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Firma in Zwönitz hinterlassen. Was war passiert? Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagnachmittag in einer Pressemeldung mitteilte, waren die Einbrecher im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 4.10 Uhr, durch ein aufgehebeltes Tor in das...