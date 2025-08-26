Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein.
Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Bild: Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein.
Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Bild: Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa
Aue
Erzgebirge: Unbekannte brechen in Firma ein
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Einbruch in eine Firma in Zwönitz verschwanden die Eindringlinge offenbar ohne Beute. Dafür richteten sie Schaden in Höhe von 5000 Euro an.

Hohen Sachschaden haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Firma in Zwönitz hinterlassen. Was war passiert? Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagnachmittag in einer Pressemeldung mitteilte, waren die Einbrecher im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 4.10 Uhr, durch ein aufgehebeltes Tor in das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
24.08.2025
1 min.
Einbruch in Firma im Erzgebirge: Täter erbeuten Bargeld
In Lößnitz hat es einen Einbruch in ein Firmengebäude gegeben.
Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Firmengebäude in Lößnitz haben die Täter Bargeld mitgehen lassen. Was der Polizei bisher bekannt ist.
Heike Mann
20.08.2025
3 min.
Einbruchserie im Erzgebirge: Polizei ermittelt nach vier Taten in einer Nacht
Mit brachialer Gewalt gingen Einbrecher im Erzgebirge vor.
Eine Serie von Einbrüchen sorgt im Erzgebirge für Aufsehen. Innerhalb weniger Stunden traf es gleich mehrere Firmen in Zschorlau und Aue.
Thomas Mehlhorn
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel