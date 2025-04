Erzgebirgssparkasse bleibt Hauptsponsor beim FC Erzgebirge Aue

Am Donnerstag haben der Verein und das Kreditinstitut die Verlängerung der Zusammenarbeit bekanntgegeben. So lange läuft der neue Vertrag.

Aue-Bad Schlema.

Die Erzgebirgssparkasse und Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Das haben beide mit dem Erzgebirge eng verbundenen Institutionen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

“Fußballverein und Geldinstitut sind Leuchttürme der Region, Anlaufpunkt für tausende Menschen mit Identifikation“, heißt es in der Mitteilung, in welcher über eine weitere Hauptsponsoren-Tätigkeit der Erzgebirgssparkasse informiert wurde. Demnach verlängert sich die Partnerschaft zwischen dem FCE und dem Geldinstitut um weitere zwei Jahre. Dem Kumpelverein, zweitgrößter Sportverein in Sachsen, soll damit die nötige Stabilität und Kontinuität gegeben werden. Erst vor wenigen Monaten wurde die FCE-Fancard eingeführt, welche im Stadion als Bezahlsystem dient und somit die von Fans gewünschte Kartenzahlung ermöglicht.

„Es war in den vergangenen Jahren Überzeugungsarbeit nötig. Doch es ist uns gelungen, wieder eine Atmosphäre des Vertrauens herzustellen und als verlässlicher Partner in Erscheinung zu treten“, erklärt FCE-Geschäftsführer Olaf Albrecht, der die Erzgebirgssparkasse als tragende Säule des Clubs bezeichnet. Roland Manz, Vorstandsvorsitzender der Erzgebirgssparkasse, dazu: „Es macht uns stolz, dass die Mannschaft ein starker Botschafter unseres Erzgebirges ist.“ (tka)