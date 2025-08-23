Festival-Highlight im Erzgebirge: „Haldenbeben“ lockt nach Schneeberg

Aue
Auf dem Huthaus-Gelände des CVJM Schneeberg-Neustädtel findet zum 3. Mal das Festival „Haldenbeben“ statt. Was zum Auftakt los war.
Das „Haldenbeben“ als Festival-Highlight im Erzgebirge erlebt an diesem Wochenende die dritte Auflage auf dem Huthaus-Gelände des CVJM Schneeberg-Neustädtel. Die Organisatoren, das Kulturzentrum „Goldne Sonne“ Schneeberg, CVJM Schneeberg-Neustädtel und die Band NatusSumMori, die zum Auftakt am Freitag selbst auf der Bühne stand,...
