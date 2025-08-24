Feuerwehr in Lößnitz feiert ihr 160-jähriges Bestehen

Nach zwei verheerenden Bränden wurde 1865 die Lößnitzer Feuerwehr gegründet. Das Jubiläum war Anlass für ein Festwochenende.

Mit Stolz und Dankbarkeit blickt die Freiwillige Feuerwehr Lößnitz in diesem Jahr auf 160 Jahre ihres Bestehens zurück. Das Jubiläum wurde an diesem Wochenende mit einem großen Fest gewürdigt. Dass Kameradschaft und Engagement weit über den Alltag hinausreichen, zeigte sich beim Festakt am Freitagabend. Dabei wurde unter anderem Helmut...