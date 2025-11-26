Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Gemeinderäte im Erzgebirge gönnen sich 800-Euro-Bonus – Bürgermeister muss dafür auf soziales Vorhaben verzichten

Bürgermeister Thomas Lang (rechts) vor dem Ärztehaus in Schönheide mit Gottfried Trommer (links) und Jens Unger.
Bürgermeister Thomas Lang (rechts) vor dem Ärztehaus in Schönheide mit Gottfried Trommer (links) und Jens Unger. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Thomas Lang, Bürgermeister von Schönheide, musste sich von einem Vorhaben verabschieden, das in den Haushalt der Gemeinde für 2026 sollte.
Thomas Lang, Bürgermeister von Schönheide, musste sich von einem Vorhaben verabschieden, das in den Haushalt der Gemeinde für 2026 sollte. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Die Schönheider Gemeinderäte sollen bald mehr Geld als bisher für ihre Arbeit bekommen.
Die Schönheider Gemeinderäte sollen bald mehr Geld als bisher für ihre Arbeit bekommen. Bild: Symbolfoto: imago images/Frank Sorge
Bürgermeister Thomas Lang (rechts) vor dem Ärztehaus in Schönheide mit Gottfried Trommer (links) und Jens Unger.
Bürgermeister Thomas Lang (rechts) vor dem Ärztehaus in Schönheide mit Gottfried Trommer (links) und Jens Unger. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Thomas Lang, Bürgermeister von Schönheide, musste sich von einem Vorhaben verabschieden, das in den Haushalt der Gemeinde für 2026 sollte.
Thomas Lang, Bürgermeister von Schönheide, musste sich von einem Vorhaben verabschieden, das in den Haushalt der Gemeinde für 2026 sollte. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Die Schönheider Gemeinderäte sollen bald mehr Geld als bisher für ihre Arbeit bekommen.
Die Schönheider Gemeinderäte sollen bald mehr Geld als bisher für ihre Arbeit bekommen. Bild: Symbolfoto: imago images/Frank Sorge
Aue
Gemeinderäte im Erzgebirge gönnen sich 800-Euro-Bonus – Bürgermeister muss dafür auf soziales Vorhaben verzichten
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gemeinderat von Schönheide ist dem Bürgermeister in der Debatte um den Haushalt für 2026 in die Parade gefahren. Statt Geld für eine Sozialstation auszugeben, flossen Vorschläge aus den Fraktionen ein.

Anfang November hat die Praxis von Dr. Jochen Wendler im neuen Ärztehaus in Schönheide die Arbeit aufgenommen. Dafür wurde die ehemalige Kindertagesstätte umgebaut, die Praxis nutzt die Räume im Erdgeschoss. Im Dachgeschoss wurde eine Wohnung ausgebaut, die bereits vermietet ist. Nicht ausgebaut wurden im ersten Schritt die Räume im Keller,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
2 min.
Eheschließung durch Bürgermeister? In Schönheide vorerst vom Tisch
Eheschließungen durch den Bürgermeister wird es in Eibenstock vorerst nicht geben.
Eheschließungen durch den Bürgermeister wird es in Schönheide bis auf weiteres nicht geben. Dafür hat ein Beschluss des Gemeinderates gesorgt.
Heike Mann
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
08:36 Uhr
2 min.
FDP-Landeschef Meyer soll Spitzenkandidat werden vom 26.11.2025
 1 Bilder
FDP-Landeschef Christoph Meyer soll die Partei zurück ins Abgeordnetenhaus führen. (Archivbild)
Christoph Meyer will die Berliner FDP nach dem Wahl-Desaster 2023 zurück ins Landesparlament bringen. Der Politiker kennt das Abgeordnetenhaus bereits.
04.11.2025
3 min.
Bürgermeister im Erzgebirge will Ehen schließen – Gemeinderat spricht sich dagegen aus
Dem Ansinnen des Bürgermeisters Thomas Lang, Eheschließungen vorzunehmen, hat der Gemeinderat von Schönheide eine Abfuhr erteilt.
Schönheides Bürgermeister Thomas Lang will ehrenamtlich als Standesbeamter tätig sein. Davor braucht es einen formalen Akt, doch bei dem geht der Gemeinderat nicht mit.
Heike Mann
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Mehr Artikel