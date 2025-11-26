Gemeinderäte im Erzgebirge gönnen sich 800-Euro-Bonus – Bürgermeister muss dafür auf soziales Vorhaben verzichten

Der Gemeinderat von Schönheide ist dem Bürgermeister in der Debatte um den Haushalt für 2026 in die Parade gefahren. Statt Geld für eine Sozialstation auszugeben, flossen Vorschläge aus den Fraktionen ein.

Anfang November hat die Praxis von Dr. Jochen Wendler im neuen Ärztehaus in Schönheide die Arbeit aufgenommen. Dafür wurde die ehemalige Kindertagesstätte umgebaut, die Praxis nutzt die Räume im Erdgeschoss. Im Dachgeschoss wurde eine Wohnung ausgebaut, die bereits vermietet ist. Nicht ausgebaut wurden im ersten Schritt die Räume im Keller,... Anfang November hat die Praxis von Dr. Jochen Wendler im neuen Ärztehaus in Schönheide die Arbeit aufgenommen. Dafür wurde die ehemalige Kindertagesstätte umgebaut, die Praxis nutzt die Räume im Erdgeschoss. Im Dachgeschoss wurde eine Wohnung ausgebaut, die bereits vermietet ist. Nicht ausgebaut wurden im ersten Schritt die Räume im Keller,...